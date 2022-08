Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta

Persino lei, che in acqua è abituata a stare sempre davanti a tutte, non fa eccezione alla regola non scritta che vuole la sposa in ritardo il giorno delle sue nozze: Federica Pellegrini ha sposato il suo ex allenatore Matteo Giunta, con cui fa coppia anche nella vita privata almeno dal 2017.

La cerimonia, iniziata con 45 minuti di ritardo rispetto alla “scaletta” approntata al dettaglio dal wedding planner dei Vip Enzo Miccio, è stata celebrata all’interno della Chiesa di San Zaccaria a Venezia, a pochi passi dall’iconica Piazza San Marco, da don Antonio Genovese, padre spirituale della Divina del Nuoto italiano.

Seguirà un party al JW Marriot Venice Resort, aperto a circa 160 invitati tra i quali figurano grandi personalità dello sport e dello spettacolo, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Lodovica Comello, conduttrice di “Italia’s Got Talent”, show di Sky del quale Federica Pellegrini è stata giurata per diverse edizioni.

Gli sposi non hanno stilato alcuna lista nozze, ma hanno chiesto ai loro invitati di effettuare donazioni ad alcuni enti non – profit. E in beneficenza andranno anche i proventi delle esclusive del matrimonio Giunta-Pellegrini già vendute a due importantissimi settimanali italiani.

La prima apparizione pubblica di Matteo Giunta e Federica Pellegrini da marito e moglie avverrà sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022). Poi il viaggio di nozze negli Usa: “Abbiamo scelto l’America”, svelò lei nell’intervista “della vigilia” resa al Corriere della Sera, “Per ricordare alcuni bei momenti che abbiamo trascorso insieme quando eravamo in Nazionale, io da atleta e lui da allenatore”.

Due curiosità a margine: i bookmakers avevano scommesso che Federica Pellegrini sarebbe arrivata all’altare griffata Giorgio Armani (tra “reali” ci si comprende, avranno pensato). Lei, invece, alla fine ha optato per un abito Nicole Milano, che Enzo Miccio a Repubblica descriveva così solo 24 ore fa: “E’ come lei. Senza sovrastrutture”. Imponenti le misure di sicurezza: al seguito della sposa e in prossimità della Chiesa, c’erano un totale di 10 bodyguards!