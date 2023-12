Fedez: battaglia all’hater dopo la minaccia a Leone

di Antonio Jr. Orrico

Una battaglia che non si ferma sicuramente. Fedez non ha intenzione di fare passi indietro. Dopo aver denunciato l’hater che aveva pubblicato commenti minacciosi nei confronti del figlio Leone, il cantante e giudice di X Factor ha aggiornato i follower su come procede la vicenda. Durante una diretta sui social, il producer ha dichiarato guerra e, mentre in sottofondo si sente Chiara Ferragni che cerca di convincerlo a soprassedere, il rapper sfodera il dito medio.

“Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa. Ma non ce la caviamo delle letterine di scuse, vogliamo che ci metti la faccia. E se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale. Io le promesse le mantengo sempre.” ha dichiarato lo stesso Fedez in diretta sui social, rivolgendo il suo dito medio nei confronti della telecamera.

“Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un ca**o. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio. Una promessa è una promessa.” ha detto, mostrando poi la denuncia rivolta contro l’autore del post.

La battaglia, dunque, sembra essere solamente agli inizi.