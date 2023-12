Pellezzano riceve il premio “Comuni Rifiuti Free”

di Rita Milione

Stamattina, presso l’Auditorium “Verginium” del Museo del Sannio, a Benevento, – dichiara il sindaco di Pellezzano Francesco Morra – ho avuto l’onore di ritirare il Premio di “Comuni Rifiuti Free”.

Un risultato che premia lo straordinario lavoro messo in campo dal nostro Ente, posizionatosi tra i primi posti di questa speciale classifica, dove vengono individuati i Comuni tra i 5000 e i 15000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65%.

Il Premio ricevuto oggi evidenzia, ancora una volta, l’attenta gestione con la quale i nostri competenti organismi, insieme al braccio operativo della “Pellezzano Servizi”, che ringrazio per la quotidiana opera di pulizia del nostro territorio, riescono ad elaborare per raggiungere risultati di eccellente livello come quello appena conseguito.

Allo stesso modo ringrazio il vice Sindaco, con delega all’Ambiente, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨, il geom. 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐮𝐥𝐨 funzionario dell’Area Ambiente (da poco andato in pensione), il nuovo responsabile di area 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐚𝐥𝐝𝐢 e i dipendenti della “𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢”, i quali hanno contribuito, ciascuno con le proprie specifiche competenze, a mettere in piedi un modello di gestione di raccolta differenziata tra i più competitivi a livello nazionale. E poi, una menzione speciale ai nostri cittadini, perché è soprattutto grazie al loro senso civico se oggi Pellezzano figura tra i migliori Comuni “Rifiuti Free”.

Sinora abbiamo raggiunto il 𝟕𝟗,𝟒𝟗% di raccolta differenziata nel 2022. Non ci fermeremo qui. È nostra intenzione raggiungere livelli ancora più elevati a conclusione del 2023 in termini di raccolta differenziata, che possano tradursi anche come benefici per i nostri contribuenti.