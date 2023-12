Porto-Aeroporto di Salerno, nuova viabilità: al via i lavori

di Rita Milione

Lunedì 18 dicembre, alle ore 9, in via Cappello Vecchio (zona industriale) a Salerno, si terrà – come riporta Salerno Today – l’apertura dei lavori della nuova viabilità verso l’autostrada Porto- Aeroporto Salerno realizzata con i fondi Pnrr/Zes Campania. Saranno presenti il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il commissario Zes Campania Giosy Romano.

Invece, martedì 19 dicembre alle ore 9, in via Brodolini 68, nella zona industriale di Battipaglia, inizieranno i lavori della nuova viabilità-infrastrutture.