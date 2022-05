Fedez e J-Ax: i due artisti uniti per “Love Mi” il 28 giugno

Fedez e J-Ax, dopo essere stati divisi per ben quattro anni, hanno chiarito e sono tornati amici. I due cantanti, per suggellare questo meraviglioso momento, hanno deciso di organizzare un concerto benefico che si terrà il 28 giugno a Milano in piazza Duomo a partire dalle 18,30.

Fedez e J-Ax insieme per “Love Mi”

“Love Mi”, questo il titolo dell’evento gratuito, patrocinato dal comune di Milano, sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Fedez e J-Ax: a chi sarà donata la raccolta fondi?

I fondi raccolti saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – acronimo di Together To Go. Si tratta di un centro di eccellenza specializzato nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardo mentale.

Fedex e J-Ax e l’amicizia ritrovata

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio.

In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.

La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.

Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme.

Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene.

Domani vi raccontiamo tutto…”.

Love Mi: ecco i cantanti che saranno presenti

In scaletta Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama. In seguito saranno svelati anche altri nomi!

Le parole di Fedez