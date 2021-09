Fedez sorprende Chiara Ferragni per l’anniversario: concerto sul lago

Fedez sorprende Chiara Ferragni in occasione del loro terzo anniversario. “Mi fai venire voglia di futuro”, canta da una piattaforma sul lago

Fedez sceglie il lago di Como ed una canzone romanticissima per festeggiare il terzo anniversario delle nozze a Noto.

La litigata in barca, ‘rubata’ dai paparazzi qualche giorno fa, aveva fatto pensare ad una crisi. Chiara era in preda alle lacrime, il rapper era infuriato. Eppure, anche se le immagini sono diventate virali, si è trattata di una semplice parentesi perché i Ferragnez non sono mai stati più in forma. “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema“, canta Federico su una piattaforma galleggiante. Il rapper Il floating moving concert, incorniciato dal meraviglioso lago di Como, è stato ideato da Alessandro Martire, pianista e compositore.

“Per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e ha cantato una sua nuova canzone scritta per me“, comunica con emozione Chiara ai propri follower. “Cinque anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria“, aveva scritto il rapper qualche ora prima sui social.