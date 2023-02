Festival di Cannes: ecco chi sarà il presidente della giuria

di Filomena Volpe

Il regista svedese Ruben Ostlund sarà il presidente della giuria del festival di Cannes 2023 (16-27 maggio). Scopriamo, insieme, qualche dettaglio in merito alla sua vita.

Ruben Ostlund e la vittoria nel 2014

Ruben Ostlund nel 2014 ha vinto la sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes con il film Forza maggiore. Nel 2017 e nel 2022, invece, ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes, rispettivamente per The Square e Triangle of Sadness.

Festival di Cannes

Il Festival di Cannes è un festival cinematografico che si svolge tutti gli anni, a maggio, presso il Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes.

Il Festival, generalmente, dura due settimane e vede la partecipazioni dei volti e delle figure più importanti del cinema.

Festival di Cannes: elenco dei premi assegnati

L’elenco completo dei premi assegnati è il seguente:

Lungometraggi in concorso La Palma d’oro al miglior film Il Grand Prix Speciale della Giuria assegnato al film che mostra maggiore originalità Il Prix d’interprétation masculine assegnato al miglior attore Il Prix d’interprétation féminine assegnato alla migliore attrice Il Prix de la mise en scène assegnato al miglior regista Il Prix du scénario assegnato al miglior sceneggiatore Il Premio della giuria

Cortometraggi in concorso La Palma d’oro del cortometraggio assegnato al miglior cortometraggio Il Premio della giuria del cortometraggio

Sélection officielle La Caméra d’or attribuito alla migliore opera prima di tutte le sezioni La Queer Palm attribuita al miglior lungometraggio a tematica LGBT L’Œil d’or attribuito al miglior documentario di tutte le sezioni



Ruben Ostlund

Filmografia

Familj igen – documentario (2002)

Gitarrmongot (2004)

Involuntary (De ofrivilliga) (2008)

Play (2011)

Forza maggiore (Turist) (2014)

The Square (2017)

Triangle of Sadness (2022)

Cortometraggi