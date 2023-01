Fifa 23, i candidati Toty: 20 della Serie A

Il più celebre gioco di calcio al mondo, Fifa 23, ha finalmente diramato la lista dei calciatori candidati a prendere parte al Toty: il Team of The Year. La squadra più forte dell’intero anno solare, infatti, sarà composta solo ed esclusivamente dai calciatori che meglio si sono contraddistinti nei rispettivi campionati e nell’ultimo Mondiale disputato in Qatar. Nel lunghissimo elenco di calciatori, ben 20 appartengono alla Serie A. Fa specie l’assenza di Cristiano Ronaldo, passato di recente all’Al-Nassr, out dalla lista dei convocati al Toty per la prima volta dal 2012. Da martedì 10 gennaio saranno ufficialmente aperte le candidature per eleggere gli 11 migliori calciatori che comporranno la formazione Toty di Fifa 23. Dei 20 candidati che fanno parte della massima serie italiana, ben 6 appartengono al Milan di Pioli, laureatosi campione al termine dello scorso campionato di Serie A.

Fifa 23: i Toty della Serie A