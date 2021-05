Il club di Commisso dopo lo sprint delle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo del tecnico ex-Napoli a partire da luglio 2021

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’annuncio, un pò a sorpresa, è stato dato dalla stessa società viola prima sui social e poi sul sito con una nota ufficiale.

“‘Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina‘ Così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021″. Questo il messaggio apparso sul sito della Fiorentina dopo alcuni indizi social apparsi sulla pagina in inglese del club.

Quella su Gattuso, si conferma essere stata una scelta voluta fortemente da Rocco Commisso che ha sempre espresso la sua ammirazione verso il tecnico calabrese mettendolo sempre in cima alla lista dei desideri. Per quanto riguarda le cifre dell’accordo si sa poco.

Solo voci al momento su un contratto biennale per Gattuso, con opzione per il terzo anno a circa due milioni di euro a stagione. Ma soprattutto nelle ultime ore sono state accolte le richieste de tecnico con l’ok da parte della società per quanto riguarda la gestione della rosa, gli investimenti, ma anche la permanenza di Dusan Vlahovic in attacco.