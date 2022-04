Fiorentina-Venezia: le probabili formazioni del match

La Fiorentina ospita il Venezia nella 33esima giornata di Serie A in una sfida che mette in palio punti per l’Europa da una parte e punti per la salvezza dall’altra. I viola sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e dalla vittoria conquistata contro il Napoli. I lagunari, invece, navigano in un mare di sei sconfitte nelle ultime sei uscite. Per il Venezia, dunque, la gara di oggi può essere l’occasione per invertire la rotta e ribaltare il trend delle ultime partite potendo puntare così alla salvezza.

QUI FIORENTINA Vincenzo Italiano schiererà la squadra toscana con il solito 4-3-3 nel quale, davanti a Terracciano, ci saranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre la difesa. Perno del centrocampo sarà Torreira, con Castrovilli e Maleh interni, mentre in attacco Gonzalez e Ikoné giocheranno a supporto di Arthur Cabral.

QUI VENEZIA Modulo identico per Paolo Zanetti che, davanti a Maenpaa, sceglierà per la difesa Mateju, Caldara, Ceccaroni e Haps. Crnigoj, Fiordilino e Busio formeranno il terzetto di mediana, mentre in attacco Henry sarà il perno centrale del tridente completato da Johnsen ed Okereke.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Johnsen, Henry, Okereke.