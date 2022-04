Sampdoria-Salernitana: le probabili formazioni del match

Partita fondamentale allo Stadio Marassi, che vede di fronte la Sampdoria di Giampaolo e la Salernitana di Nicola. Un match che vale tanto in ottica salvezza, specialmente per la compagine granata, con i blucerchiati che sono posizionati meglio in classifica ma necessitano comunque di punti per allontanarsi dal terzultimo posto della classifica di Serie A.

QUI SAMPDORIA Giampaolo sceglie di schierare il 4-3-1-2 con Audero tra i pali, difeso da Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. A centrocampo ci saranno Thorsby e Candreva insieme a Rincon, mentre sulla trequarti agirà Sensi per dare supporto alla coppia d’attacco composta da Caputo e Quagliarella.

QUI SALERNITANA Nicola dovrebbe affidarsi ancora una volta al 3-5-2 con Sepe tra i pali protetto da Gyomber, Radovanovic e Ranieri. A centrocampo inamovibile Lassana Coulibaly, che sarà affiancato da Ederson e da Bohinen. Sulle fasce invece dovrebbero agire Mazzocchi e Obi. In attacco rientra Bonazzoli dopo la squalifica e sarà titolare al fianco di Djuric. Sebbene Nicola potrebbe confermare l’assetto visto contro la Roma, non è da escludere che possa schierare Verdi dal primo minuto sulla trequarti. In questo caso, dunque, Mazzocchi potrebbe arretrare nel ruolo di terzino destro con Ranieri che scalerebbe da braccetto a terzino di sinistra per formare un 4-3-1-2.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Obi; Bonazzoli, Djuric.