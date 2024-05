Fisciano, intitolata strada ad Antonio Bosco

di Antonio Jr. Orrico

Un portalettere con la passione per Totò. Antonio Bosco era amatissimo a Fisciano. L’uomo è scomparso nel 2010 all’età di 61 anni. Per l’occasione e per ricordare il suo grandissimo contributo per la comunità della città, il sindaco della città, Vincenzo Sessa, ha deciso di intitolare una strada in suo onore. La strada si trova a Penta, una minuscola frazione del Comune universitario, ed è stata ufficialmente inaugurata sabato scorso, alle 18, con un taglio del nastro.

Il sindaco Vincenzo Sessa, per l’occasione, ha scritto anche un appassionato post su Facebook concernente Fisciano: “Oggi abbiamo intitolato una strada della nostra Città ad Antonio Bosco, nostro concittadino che Vincenzo Mollica ha definito il “principe dei collezionisti”. Questo è il nostro modo di celebrare il suo grande amore per l’arte e il suo contributo alla nostra Comunità.“

Proprio il giornalista della Rai, negli anni ’80, realizzò due cofanetti con tanto di canzoni d’amore per Totò di grande pregio e di grande successo. “Quello che colpisce di Bosco è il naturale rigore filologico con cui sa interpretare le opere che riesce a scovare nei modi più avventurosi.” scrisse lo stesso Mollica, a corredo della raccolta.

Ora l’intitolazione della strada schiude nuove possibilità e una nuova stagione di attenzione e di valorizzazione nei confronti dell’indimenticabile postino.