Baronissi, Maria Picarone eletta nel direttivo regionale UNPLI

di Rita Milione

L’assemblea del comitato Regionale Unpli riunitasi ad Avellino, alla presenza di tutte le Pro Loco campane, ha eletto consigliere Maria Picarone, 35 anni, presidente della Pro Loco Baronissi, unica rappresentante tra le Pro Loco della Valle dell’Irno.

“Una nomina – afferma Maria Picarone – che premia il lavoro svolto dalla nostra realtà associativa e mette in evidenza la necessità di promuovere sempre più azioni volte a favorire la collaborazione e la coesione tra le Pro Loco e i territori, per dare risposte adeguate alle Comunità. Quella di Pro Loco Baronissi è la storia di un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il territorio e le tradizioni locali. Siamo ormai punto di riferimento per l’accoglienza turistica in Città e riceviamo quotidianamente richieste di visite ed escursioni a dimostrazione di quanto Baronissi sia diventata città attrattiva”.

Di recente la Pro Loco ha candidato a Patrimonio Immateriale della Regione Campania la “festa della Madonna delle Grazie” che ogni anno da secoli si svolge a Sava. Di pochi giorni fa la visita di un gruppo di turisti dal New Jersey, con visite guidate supportate dallo storico e studioso Luigi Avino. Lavoreremo – conclude Maria Picarone – per rafforzare la collaborazione tra le varie Pro Loco non solo campane e per creare momenti di coinvolgimento tra varie realtà territoriali. Abbiamo tanto lavoro da fare per la nostra Campania”.

I complimenti del Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante:

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Maria Picarone, eletta quest’ oggi nel Consiglio Regionale della Unione Pro Loco Italiane. E’ il frutto di un lavoro costante ed efficace svolto in questi anni, in sinergia con il Comune, dalla ProLoco di Baronissi e ai suoi associati – per lo più giovanissimi – con una proficua azione di promozione turistica volta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Baronissi. Brava Maria, brava ProLoco tutta”.