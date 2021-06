Flavio Briatore si trova in Azerbaijan per assistere al Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimana

Sui social sorride e ringrazia i medici, segno dello scampato pericolo o che comunque le sue condizioni di salute non hanno destato particolare preoccupazione: nelle scorse ore Flavio Briatore è stato ricoverato in un ospedale di Baku per complicanze di natura non meglio specificata. Il manager, ex marito di Elisabetta Gregoraci, si trovava in Azerbaijan per assistere al Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimana.

Guardare le monoposto anelare a tutta velocità la bandiera a scacchi, servirà sicuramente a Briatore (anima della movida smeralda con il suo Billionaire) per distrarsi dall’ennesimo affaire patinato che lo vede coinvolto e “diviso” tra Elisabetta Gregoraci ed Antonella Fiordelisi.

La conduttrice calabrese, reduce dall’esperienza da assoluta protagonista al Grande Fratello Vip 5, in particolare non avrebbe gradito un fitto scambio di like e commenti intercorso sui social tra l’ex marito e la Fiordelisi (influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo).

Ma attenzione a rubricare tutto come gelosia: non solo perchè l’acredine tra le due donne ha radici ben più profonde, da ricercare in uno scontro a viso aperto che sarebbe avvenuto dietro le quinte Mediaset, ma anche perchè, nè Flavio Briatore nè Elisabetta Gregoraci, hanno mai confermato o avallato l’ipotesi di un loro ritorno di fiamma (che pure al mondo del gossip è sempre piaciuto accarezzare).

La loro continua vicinanza negli anni (documentata anche attraverso le pagine dei magazine nostrani), sarebbe dunque da attribuire solo alla volontà di garantire al figlio Nathan Falco uno sviluppo sereno, vissuto con entrambi i genitori accanto nonostante la separazione.