Sposati dal 2014, Marco Bocci e Laura Chiatti non si farebbero vedere insieme da molto tempo: tanto basta per considerare il matrimonio finito?

A sentire Deianira Marzano, influencer e appassionata di gossip, il matrimonio tra Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbe finito in un vicolo cieco. Prova regina del pantano in cui sarebbe scivolata la liason tra due degli attori più amati del nostro Paese, è il fatto che i due non si farebbero vedere da molto tempo insieme, anzi lei è stata pizzicata più volte da sola a passeggio con i figli, e non si scambierebbero più reciproci like e commenti sui social, pur continuando a seguirsi a vicenda.

Quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato un vero e proprio colpo di fulmine: dopo il matrimonio nel 2014, i due hanno avuto nel giro di poco tempo due figli, Enea e Pablo che oggi hanno rispettivamente sei e cinque anni. Per dedicarsi alla maternità, lei aveva messo in pausa la vita sul set tornando a recitare solo di recente su suggerimento e col sostegno del marito (l’indimenticato Domenico Calcaterra della serie Mediaset Squadra Antimafia).

I diretti interessati al momento non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche circa la presunta crisi che li vorrebbe coinvolti: non è da escludere tuttavia che, visto il tam-tam mediatico che la notizia sta in queste ore generando, Laura Chiatti possa decidere di chiarire a voce viva la situazione. D’altronde l’attrice trentottenne, controparte di Verdone in Io, Loro e Lara, non si è mai risparmiata. Anche di recente ha risposto a tono alle critiche di chi, tra i follower su Instagram, la giudicava troppo magra. Nessuna ossessione per la silhouette, chiarì, solo la necessità di rivedere il suo regime alimentare a seguito della scoperta di alcune intolleranze.