Foja, fuori il videoclip ufficiale di “Santa Lucia”

E’ uscito martedì 22 novembre il videoclip ufficiale del brano “Santa Lucia” dei FOJA, arricchito dalla presenza del rapper CLEMENTINO e dalla straordinaria partecipazione di ISA DANIELI. Il brano è l’ultimo estratto del disco “Miracoli e Rivoluzioni”, album uscito lo scorso aprile 2022 e che ha riconfermato la maturità artistica di questa band, napoletana per nascita lingua e passione, ma aperta al mondo per vocazione.

“Santa Lucia” è una ballad struggente, dai suoni moderni e dalla struttura classica che, attraverso uno storytelling romantico, racconta la vita di una donna, Lucia (interpretata da Isa Danieli), “che piglia ‘a vita ‘e pietto senza paura”, resistendo, combattendo, amando e perdonando. Supportata dall’incursione di Clementino, “Santa Lucia” manifesta atmosfere cariche di pathos: una processione festante e variegata, composta da figure che rappresentano la molteplicità dell’animo umano, accompagna in trono la “Signora” affiancata dalla figura di un moderno Pulcinella (interpretato da Clementino) nel suo ultimo viaggio dal suo piccolo “vascio” alla luce eterna.

Contemporaneamente la band annuncia per il 2023 alcune date speciali in cui presenterà i brani dell’ultimo disco a Milano (2 febbraio), Torino (3 febbraio), Roma (9 febbraio). Ovviamente non mancherà Napoli, di cui a breve si saprà data e luogo.

Sul videoclip Dario Sansone, leader dei Foja, afferma: Santa Lucia è una delle canzoni più cinematografiche del nostro ultimo album “Miracoli e Rivoluzioni”. Oggi ha avuto la fortuna di sposarsi con un racconto per immagini e di potenziare questo aspetto. Siamo molto orgogliosi dell’opera di Michel Liguori e dei giovani talenti di Anartica, grati a Clementino per averci donato le sue preziose “rime” evocative e la sua energia attoriale, e onorati di aver potuto godere della preziosa interpretazione di Isa Danieli, autentico pezzo di storia del teatro e del cinema italiano.

I FOJA sono esponenti di un nuovo sound della tradizione folk napoletana. Hanno realizzato quattro album in studio, partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione. Sono stati candidati al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come migliore canzone originale, e collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero.Con il videoclip di “Santa Lucia” completano il percorso dell’ultima fatica discografica “Miracoli e Rivoluzioni”, coronato dalla recente ristampa in tiratura limitata del formato LP, fuori dallo scorso 12 novembre.