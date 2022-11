Milinkovic-Savic sempre più vicino alla Juventus

La Juventus si avvicina ancora di più a Milinkovic-Savic. Mateja Kezman, agente del centrocampista attualmente in forza alla Lazio, e il club bianconero hanno trovato, dopo diversi incontri, un accordo totale per luglio sulla base di un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Come riportato da Alfredo Pedullà, ora tutto torna a dipendere solo dal club di Claudio Lotito che però, più passa il tempo, più perde potere visto che il contratto che lega Milinkovic-Savic alla Lazio scadrà il 30 giugno 2024.

Di fatto patron Lotito non ha mai ritenuto un capitolo chiuso la cessione del 27enne, chiedendo da sempre quei famosi 100 milioni di euro che nessun club ha mai voluto sborsare. Una cifra, questa, che per certi versi, indirettamente, potrebbe sembrare un tentativo di non voler mollare Milinkovic-Savic. Ora che però mancano 18 mesi alla scadenza del contratto lo scenario potrebbe iniziare a cambiare. Ed infatti nei discorsi intercorsi tra Lazio e Kezeman (agente del calciatore) per il rinnovo si è parlato dell’inserimento di una clausola da 40 milioni, al massimo 50, valida anche per l’Italia. Ad ogni modo Lotito non vorrebbe scendere sotto i 70 milioni per cedere il serbo che intanto si concentra sul Mondiale in Qatar.