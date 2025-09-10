Fondazione Vassallo: “Il Presidente Dario Vassallo nella terna del IX Premio Pio La Torre”
La partecipazione alla cerimonia rappresenta non solo un momento di riconoscimento personale, ma soprattutto una conferma della missione della Fondazione
Il Presidente della Fondazione: “Un onore e un impegno a continuare la lotta per la legalità e la memoria civile”
Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore”, Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, è nella terna dei candidati per la IX Edizione del Premio Pio La Torre, istituito da Avviso Pubblico, Cgil Nazionale e Federazione Nazionale Stampa Italiana, destinato a giornalisti, amministratori locali e sindacalisti che si sono distinti nella lotta contro mafie e corruzione. La cerimonia si terrà il 12 settembre 2025, alle ore 9.30, presso l’Auditorium Marco Biagi di Sala Borsa, all’Università Alma Mater di Bologna. L’evento è dedicato alla memoria di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, assassinati da Cosa nostra il 30 aprile 1982, e rappresenta un momento di riflessione sull’impegno civile e la responsabilità collettiva.
“Essere stato comunicato da Avviso Pubblico come candidato al Premio Pio La Torre è stata una grande emozione – dichiara Dario Vassallo, Presidente della Fondazione – È un riconoscimento che condivido con tutte le persone e le istituzioni che ogni giorno scelgono la strada della legalità, dell’onestà e della lealtà. Questo premio rappresenta un incoraggiamento a continuare a portare avanti il messaggio di mio fratello Angelo e di tutti coloro che hanno dato la vita per la giustizia e la democrazia.”
Il Premio Pio La Torre nasce con l’obiettivo di valorizzare le azioni di alto valore civile e politico, riconoscendo l’impegno di sindacalisti, giornalisti, amministratori locali e dipendenti pubblici che hanno difeso la democrazia, prevenuto e contrastato mafie e corruzione, promuovendo la cultura della legalità e della responsabilità sociale.
“Voglio ringraziare la Magistratura e le forze dell’ordine – aggiunge Vassallo – che ogni giorno garantiscono la giustizia e la sicurezza dei cittadini. Ringrazio anche Avviso Pubblico, la Federazione Nazionale Stampa Italiana e la Cgil per questo premio, simbolo di memoria e impegno civile. Ricordare il sacrificio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo è un dovere civico oggi come ogni giorno.”
La partecipazione alla cerimonia rappresenta non solo un momento di riconoscimento personale, ma soprattutto una conferma della missione della Fondazione: promuovere la legalità, sostenere la cultura del rispetto delle regole e rafforzare l’impegno civile in tutta Italia.
“Questo premio – conclude Dario Vassallo – è una spinta a continuare sulla strada intrapresa da mio fratello Angelo e dai grandi cittadini che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia. La memoria non è solo ricordo, è impegno quotidiano, azione e responsabilità verso le nuove generazioni.”