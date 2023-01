Forlì-Cesena, nuova scossa di terremoto all’alba

A Forlì-Cesena, tra Gambettola e Cesenatico, si è registrata una scossa di magnitudo 4.1. Due giorni fa si era registrata una scossa analoga

Una nuova scossa all’alba e la terra torna a tremare. A Forlì-Cesena, un nuovo improvviso terremoto si è registrato intorno alle 6:32 in località Gambettola, in provincia. La sala Sismica dell’INGV ha localizzato il terremoto a una profondità di 18 chilometri. L’intensità è stata di 4.1 Richter, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Una scossa analoga a quella ricevuta già giovedì scorso.

Successivamente, sempre nella vicina Cesenatico, si sono registrate altre due lievi scosse. Come ha riportato anche l’INGV stesso, alle 6.38 e alle 6.46, i sismografi hanno segnato due scosse di magnitudo 2.2. Le zone vicine più all’epicentro sono Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Una quarta scossa ha cavalcato la terra, poi, attorno alle 11.30. In questo caso, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.8 e una profondità di 19 km.

“Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.” ha riferito la Protezione Civile per il caso di Forlì-Cesena.

Il sindaco della vicina Cesenatico ha riferito: “Questa mattina alle 6:32 ci siamo svegliati tutti con una nuova scossa di terremoto di intensità 4.1, la stessa di giovedì che non aveva provocato danni. Le scuole rimarranno aperte, stiamo organizzando nuovi controlli a titolo precauzionale in tutti gli edifici scolastici e pubblici con i nostri tecnici. Al momento non risultano segnalazioni di danni di alcun genere.“

Una situazione in via di sviluppo.