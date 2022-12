Francesca Fagnani sarà co-conduttrice a Sanremo 2023

Dopo l’annuncio del cast ufficiale del Festival di Sanremo 2023, svelato come tradizione in diretta al TG1 da Amadeus, è iniziato a tutti gli effetti il countdown per l’inizio della manifestazione musicale più importante d’Italia. Nei mesi precedenti era già stato l’annuncio che Gianni Morandi avrebbe affiancato Amadeus nel corso della conduzione di tutta la settimana sanremese; mentre in seguito è stato rivelato che chiara Ferragni sarebbe stata co-conduttrice della prima e ultima serata. E ora si aggiunge un’ulteriore nome.

Sarà infatti Francesca Fagnani, giornalista televisiva e conduttrice del programma “Belve” ad affiancare il direttore artistico nel corso di una delle cinque serate.

L’annuncio della partecipazione di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 è stato dato da Amadeus e Fiorello, nel corso della trasmissione di ques’ultimo “Viva Rai 2!”. Subito dopo si è collegata in diretta la stessa Fagnani, che si è dimostrata entusiasta del suo coinvolgimento. Alla domanda di Fiorello in cui chiedeva quando aveva ricevuto la notizia, la giornalista ha replicato ironicamente “Mezz’ora fa“.

Bisogna ora vedere quali delle serate co-condurrà Francesca Fagnani, considerando che già nella prima e nell’ultima sarà presente invece Chiara Ferragni. Restano ancora in ballo la seconda, terza e quarta serata. Ma, come lo stesso Amadeus ha dichiarato, entrambi si accorderanno in tempo, tenendo sempre presente gli impegni lavorativi de la conduttrice di “Belve”. Invece, non resta che aspettare che vengano svelati anche i restanti nomi delle future co-conduttrici di Sanremo 2023.

Nel frattempo l’annuncio dei nomi del cast di Sanremo 2023 ha generato molto entusiasmo sui social, anche grazie alla presenza di nomi amatissimi dal grande pubblico come Giorgia, Marco Mengoni, Elodie, Madame, Tananai, Ultimo e Lazza.