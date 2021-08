Francesca Marcon ha la pericardite: colpa del vaccino anti-Covid?

La pallavolista Francesca Marcon costretta a disertare l’inizio della preparazione atletica della Volley Bergamo 1991

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Francesca Marcon ha annunciato di avere la pericardite e che questa potrebbe essere legata alla recente somministrazione del vaccino anti-Covid a cui si è sottoposta.

A causa dell’infiammazione della membrana che riveste il muscolo cardiaco, segnalata tra gli effetti collaterali della somministrazione del vaccino sui bugiardini Pfizer e Moderna, Marcon si è trovata costretta a saltare l’inizio della preparazione atletica della Volley Bergamo 1991, in cui milita come schiacciatrice, e oggi si sfoga duramente su Instagram:

“Premetto che non sono una no-vax, ma di fare questo vaccino non ne sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma”, specifica e poi si chiede: “Non esiste alcuna forma di risarcimento per chi subisce danni di salute dopo aver fatto il vaccino?”

Gli studi

In definitiva, esiste davvero una correlazione tra l’inoculazione del vaccino anti-Covid e l’insorgere della pericardite, come il caso di Francesca Marcon dimostrerebbe?

Il 4 Agosto scorso, sul Journal of The American Medical Association venivano riportati 40 casi di miocardite e pericardite riscontrati in alcuni ospedali americani dopo la somministrazione del vaccino. Secondo gli esperti tuttavia, la miocardite può avere un decorso benigno a breve termine (in particolare nei bambini), pur rimanendo sconosciuti gli effetti a lungo termine.