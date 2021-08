Google a favore del vaccino anti-Covid: il doodle

Attraverso un doodle, visibile oggi in homepage, anche Google ricorda ai propri utenti l’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19

Anche Google aderisce alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e lo fa attraverso un doodle, visibile oggi nella homepage del motore di ricerca, che ricorda quali sono le principali misure sanitarie da adottare per uscire dal tunnel della pandemia.

Tutte le lettere della parola Google indossano una mascherina, mentre l’ultima assurge al ruolo di un medico incaricato della vaccinazione anti-Covid: cliccando sul doodle, l’utente può quindi trovare il sito di inoculazione a lui più vicino in base alla posizione in cui si trova; in Italia il link rimanda alle diverse piattaforme di prenotazione del vaccino anti-Covid approntate dalle Regioni.

Idea vincente

Il primo doodle pensato da Google risale al 1998, sulla seconda o della parola “Google” era stato posto un omino stilizzato che segnalava il fatto che i dipendenti dell’azienda di Mountain View fossero momentaneamente fuori dall’ufficio.

Da allora, il famoso logo del motore di ricerca è stato ridisegnato più di cinquemila volte (a questo link è possibile trovare un archivio con tutti i doodle realizzati fino ad oggi) in occasione di festività, eventi di particolare rilevanza, o per celebrare le vite di artisti, inventori e personaggi famosi in genere.