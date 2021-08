È stata la mano di Dio: trailer e date di uscita del nuovo film di Sorrentino

Un nuovo lavoro di Paolo Sorrentino è in arrivo nelle sale italiane, oltre a concorrere già al Festival del Cinema di Venezia di quest’anno. Oggi è stato anche rilasciato il trailer de È stata la mano di Dio, e, fin dalle prime immagini, si intende già che si tratta dell’ennesimo capolavoro del regista.

È stata la mano di Dio parla proprio di lui: un ragazzino che sogna il cinema, un mondo troppo lontano dalla sua Napoli abbandonata da tutti. Un sogno ambizioso per le sue possibilità perdute tra le strade della città più bella e più spaventosa che ci sia. Il film illustra però anche le piccole gioie quotidiane che il ragazzo vive. Dalle partite del Napoli di Maradona che guarda alla tv alle riprese di un film girato nella Galleria Umberto, che compongono i ricordi dell’infanzia di Paolo Sorrentino, beata, ma funestata da un’ombra inattesa.

Un film che racconta la sua infanzia, i suoi sogni e le sue speranze, condivise con il pubblico attraverso il personaggio di Fabietto, interpretato da Filippo Scotti. Il film verrà reso disponibile in alcune sale italiane il 24 novembre, mentre arriverà su Netflix il 15 dicembre. Nel cast anche punte di diamante come Toni Servillo e Luisa Ranieri. Presenti anche Teresa Saponangelo e Massimiliano Gallo. “Questo film, per me, significa tornare a casa” dichiara Paolo Sorrentino. Dopo la vincita dell’Oscar e la sua esperienza internazionale, il regista ha deciso di ritornare alle radici. Riesplora la sua Napoli ed il suo passato con una consapevolezza nuova, rivivendo le sue passioni, dal calcio al cinema. Insieme a tutto ciò il cineasta rievoca anche un dolore familiare che non ha mai avuto il tempo di cicatrizzarsi a dovere.