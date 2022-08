Francesca Michielin ha un nuovo amore

Francesca Michielin si è fidanzata. A confermarlo è la cantante stessa che, in questi giorni, sta pubblicando degli scatti in mezzo alla natura con un ragazzo.

Francesca Michielin: chi è il suo nuovo amore?

Lui si chiama Davide Spigarolo, è laureato in scienze motorie e lavora come osteopata oltre che come personal trainer. La dolcissima cantante sul suo profilo ufficiale Instagram scrive una didascalia molto tenera sotto le sue foto:

“Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

Davide Spigarolo e la dedica per Francesca

Davide, invece, sul suo profilo ufficiale di Instagram, cita August di August di Taylor Swift:

“So much for summer love and saying ‘us’”.

