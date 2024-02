Fratte, paura per schianto in moto: centauro al Ruggi

di Antonio Jr. Orrico

Uno schianto tremendo. A Fratte, si è verificato un incidente che ha coinvolto un automobilista e un centauro. Il conducente dell’auto è fuggito subito dopo lo schianto, quasi come se non si fosse accorto di nulla. Come riportato da La Città, l’incidente è accaduto nella serata di ieri, in via Carlo Gatti a Salerno e si è temuto il peggio per il ragazzo, al quale l’investitore non ha prestato soccorso.

L’impatto si è verificato a Fratte, per cause ancora in corso di accertamento. Portato al Ruggi di Salerno, dopo l’intervento di un’ambulanza, il motociclista non è in pericolo di vita.