Oggi, le Frecce Tricolori saranno in scena a Varenna, sulle rive del Lario in Lombardia. Ecco come spostarsi agevolmente per ammirare lo spettacolo

Uno show a cui nessuno rifiuterà di partecipare. Oggi, Sabato 28 Settembre, in Alto Lario, andrà in scena l’Air Show del Centro Lago di Como, durante il quale si esibiranno anche i piloti azzurri della Frecce Tricolori. Durante i due giorni della manifestazione, è stato messo a punto un piano viabilistico per poter accogliere in sicurezza migliaia e migliaia di persone. Queste ultime sono attese non solo a Varenna, dove si svolgerà l’evento, ma lungo tutto il lago.

Sabato e Domenica, dalle 5 alle 15, vige il divieto di sosta con rimozione forzata in via Enrico Fermi, piazza Martiri della Libertà e via Roma. Dalle 7 alle 15 gli automobilisti non potranno parcheggiare in piazza San Giorgio e in via IV Novembre a causa dei parcheggi unicamente riservati ai motociclisti. Dalle 7 alle 15 non si potrà sostare con il proprio veicolo negli stalli segnalati vicino al parcheggio multi-piano e due stalli nei parcheggi a Fiumelatte e in via Statale.

Inoltre, è stato istituito il divieto di transito in Via Enrico Fermi, piazza Martiri della Libertà, via Corrado Venini, piazza San Giorgio, via IV Novembre e via Roma dalle 9 alle 13. Per l’occasione, a Varenna sono stati istituiti treni potenziati in tutti i paesi più “a rischio”. Inoltre, ci saranno anche corse di linea dei battelli della Navigazione, per chi sceglie di muoversi via lago ci sono anche due corse speciali da Como/Tavernola.

La manifestazione delle Frecce Tricolori comincerà ufficialmente a breve.

Leggi anche