Gaiano, tentato furto alla casa alloggio “La Collina”: avvelenato e ucciso il cane della pet therapy

di Marisa Fava

Un episodio che scuote Gaiano e colpisce una realtà sociale che ogni giorno accoglie ragazzi con fragilità. Nella serata di ieri la casa alloggio “La Collina” è stata presa di mira da ignoti per un tentato furto: secondo quanto riferito dalla struttura, nessuno è riuscito ad entrare e non sarebbe stato sottratto nulla.

Il bilancio, però, resta drammatico. Nel corso dell’azione, i malviventi avrebbero avvelenato e ucciso il cane della casa alloggio, un animale che non era soltanto un “guardiano”, ma un punto di riferimento nella quotidianità degli ospiti e parte integrante dei percorsi di pet therapy.

Lo sconcerto di Rete Solidale

A rendere nota la vicenda è il Consorzio Handy Care Rete Solidale, che ha espresso dolore e indignazione per un atto definito “disumano”, compiuto – sottolineano gli operatori – “per il nulla assoluto”.

La struttura evidenzia come in un luogo dedicato all’accoglienza e alla cura non vi siano beni di valore da portare via: ciò che resta, secondo gli operatori, è la sensazione di una violenza gratuita che colpisce non solo un animale, ma anche il percorso educativo e affettivo costruito con i ragazzi.

“Non ci spaventa, andiamo avanti”

Nel messaggio diffuso, la rete che gestisce la casa alloggio ribadisce la volontà di continuare il lavoro con ancora più determinazione, tutelando gli ospiti e la comunità che ruota attorno alla struttura. Contestualmente viene rivolto un appello alla cittadinanza di Gaiano, Fisciano e a tutti coloro che seguono e sostengono l’attività: far sentire vicinanza e non lasciare che un gesto simile cada nel silenzio.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili dell’episodio. La speranza, condivisa da operatori e comunità, è che si possa arrivare presto a chiarire dinamica e responsabilità, restituendo sicurezza a una realtà che opera sul territorio con finalità sociali e assistenziali.