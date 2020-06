Al “Luigi Ferraris”, Genoa-Juventus si sfidano nell’anticipo del 29° turno di Serie A: le probabili formazioni della partita

Genoa-Juventus sono pronte a darsi battaglia nel match valido per la 29^ giornata di Serie A. Al Luigi Ferraris i bianconeri hanno sempre sofferto e la scorsa stagione hanno subito addirittura una sconfitta.

Il Grifone è in lotta per la salvezza e farà di tutto per conquistare almeno un punto contro la capolista. I padroni di casa non hanno ricominciato il campionato al meglio: Perin ha già subito sei gol in sole due partite. I bianconeri non possono permettersi passi falsi, la Lazio non molla ed è pronta a ridurre le distanze.

Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21.45 e la partita sarà visibile in TV, in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus