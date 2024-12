Gianna Nannini arriva al PalaSele di Eboli: info e scaletta

di Lucia Romaniello

Dopo il grande debutto al Palazzo del Turismo di Jesolo per poi proseguire nei palazzetti più importanti d’Europa e d’Italia, il Sei nell’anima tour – European Leg, la nuova avventura live da tutto esaurito di Gianna Nannini, fa tappa al PalaSele di Eboli domani sera, venerdì 20 dicembre, unica data in Campania, con un’imperdibile show già sold-out.

Lo straordinario rock show che segna il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa – prodotto da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys – vedrà la rocker senese irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.

Il pubblico di Gianna è pronto a scatenarsi su hit del calibro di “Fotoromanza”, “I maschi”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “America”. Non mancheranno i successi estratti dall’ultimo album come “1983”, “Silenzio”, “Filo spinato” e “Io voglio te”. La direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e uno straordinario Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

Uno show internazionale, un’esplosione di energia rock che conferma Gianna Nannini una delle protagoniste assolute della musica italiana ed europea. Il Sei nell’anima tour – European Leg è un viaggio musicale che promette di emozionare migliaia di spettatori con l’inconfondibile voce e carisma della più grande rocker italiana di tutti i tempi.

Scaletta Gianna Nannini

1983

Primadonna

Silenzio

Filo spinato

Radio baccano

Scandalo

Ragazzo dell’Europa

Lento lontano

Fenomenale

Profumo

Un giorno disumano

La differenza

Io e Bobby McGee (Kris Kristofferson cover)

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Hey Bionda

Bello e impossible

Latin Lover

America

La scaletta potrebbe subire variazioni