Giffoni Day 7: tra supereroi, ”Diavoli” e giornalismo

La settima giornata del Giffoni Film Festival è stata all’insegna dei supereroi con l’arrivo sul carpet di Alex Polidori e delle Winx per la presentazione della nuova stagione del cartone animato; ad infiammare l’evento però, anche tanto giornalismo con Andrea Purgatori e tanta musica con Beba.

Guido Maria Brera

Giffoni ha dato il benvenuto allo scrittore Guido Maria Brera, creatore dell’opera ”I Diavoli” da cui è tratta anche l’omonima serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. L’autore ha raccontato ai nostri microfoni la difficoltà di parlare di finanza rendendola accessibile ad un pubblico meno esperto e la correlazione tra letteratura e cinema.

Alex Polidori

”L’amichevole Spiderman di quartiere” arriva al festival grazie a Alex Polidori, voce di Tom Holland e Timothée Chalamet. Il doppiatore, che vanta una carriera ventennale, ha raccontato del suo amore per la Roma e della sua passione per il cinema e per il doppiaggio.

Beba a Giffoni

L’approccio alla musica, la voglia di raccontarsi e di aprirsi al suo pubblico, l’importanza della gavetta e la difficoltà di emergere in un contesto musicale fortemente maschilista come quello del rap; questi i temi affrontati con la cantante Beba, ospite del Giffoni Music Contest.

Andrea Purgatori

Il giornalista Purgatori risponde alle nostre curiosità sul mondo tanto affascinante, quanto complicato, del giornalismo con un focus sulle fake news e su come poter iniziare a svolgere la professione.

Aurora Giovinazzo a Giffoni

La giornata si è conclusa con una interessantissima chiacchierata con Aurora Giovinazzo, promessa attoriale della nuova generazione. Nonostante la giovane età, ha già ricevuto una nomination come ”Miglior Attrice” ai David di Donatello.