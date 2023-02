Giffoni e la Regione Campania: il 10 febbraio a Milano per il Grand Tour “Del saper fare campano”

Venerdì 10 febbraio Giffoni e la Regione Campania saranno protagonisti a Milano. Dopo l’incontro della scorsa settimana sul “caso Giffoni” presso l’Università Bocconi in occasione del primo Festival del Management in Italia, il direttore e fondatore Claudio Gubitosi parteciperà, alle ore 15 nella Sala F7 della Stazione Centrale, al workshop tematico “Cinema, spettacolo, editoria” promosso dalla Regione Campania nell’ambito di “Exempla – Il grand tour del saper fare campano”.

Si tratta di un progetto realizzato e promosso dall’assessorato al Turismo attraverso la Direzione Generale Cultura e Turismo e l’attuazione della Agenzia Regionale del Turismo per raccontare ai futuri visitatori della nostra splendida regione perché venire ma soprattutto perché ritornare in Campania dando spazio alle eccellenze del territorio. Una di queste è proprio il cinema.

La Campania è depositaria di una pluriennale cultura cinematografica e gode di un prestigio internazionale che attira sceneggiatori, attori, registi e case di produzione da tutto il Mondo. Giffoni è un tassello importante di questo mosaico. In oltre cinquant’anni di storia, il Festival ha accolto migliaia di talenti italiani e internazionali, favorendo l’appeal della nostra regione e la notorietà delle sue bellezze.

Parallelamente, Giffoni ha promosso la diffusione di una “cultura del cinema” capace di raggiungere milioni di ragazze e ragazze. Tantissimi giovani, infatti, si sono innamorati del cinema durante il Festival e, proprio qui, hanno deciso di dedicare la propria vita alla cultura, all’arte o allo spettacolo. A questo, si aggiungono le attività per le scuole in diversi paesi europei (solo nell’ultimo anno: Spagna, Macedonia del Nord, Albania, Polonia e Croazia) e i progetti internazionali legati al mondo dell’innovazione, dell’imprenditoria giovanile e delle start-up. Insieme a Giffoni, la Campania detiene dunque una vera e propria leadership mondiale nel settore della promozione turistica e culturale nei confronti dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. I numeri parlano chiaro. Nel 2022, grazie alle oltre 540 attività promosse da gennaio a dicembre e ai contenuti dello storico Festival di luglio, Giffoni ha ottenuto 1 miliardo di contatti, migliaia di articoli sulla stampa e sul web, centinaia di servizi televisivi e radiofonici. Il 40% di questi dati – certificati dalle principali piattaforme internazionali di media monitoring – proviene da oltre i confini del nostro Paese.

L’incontro di Milano – moderato da Titta Fiore, presidente della Campania Film Commission – sarà l’occasione per fare il punto sulla capacità attrattiva della Campania e sul contributo che le realtà culturali della Regione possono dare per l’appeal della regione. Insieme al direttore Gubitosi interverranno infatti i principali operatori dell’arte, dello spettacolo e dell’impresa culturale: Ruggero Cappuccio (Fondazione Campania dei Festival), Francesco Nardella (Rai Fiction), Maurizio Pietrantonio (Fondazione Ravello), Maurizio Gemma (Fondazione Film Commission Regione Campania), Diego Guida (AIE Piccoli editori), Marisa Laurito (artista), Stefano Veneruso (regista), Alessandro Siani (artista, in collegamento da remoto), Mario Martone (regista), Massimiliano Gallo (artista, in collegamento da remoto) ed Enzo De Caro (artista). Ci sarà spazio anche per un focus promozionale su Ischia. L’appuntamento è l’evento conclusivo di un ciclo di workshop iniziato lo scorso 20 gennaio (sul tema: “Ischia. Modello di turismo resiliente”), e proseguito nel mese di febbraio (con gli eventi su “Patrimoni artigianali territoriali e arte presepiale”, “Destinazioni turistiche enogastronomiche”, “Beni culturali per un turismo di qualità”, “Borghi e cammini”). L’obiettivo dell’iniziativa è parlare dei nostri tesori regionali sullo sfondo di una rinnovata reputazione della Campania che, grazie alla strategia culturale di questi anni, ha dimostrato capacità, affidabilità e visione.

Milano – dichiara Gubitosi – “è la capitale europea d’Italia e, per questo incontro, è stato scelto un luogo fortemente simbolico: la Stazione Centrale, punto di arrivo e di nuove partenze. Non potrebbe esserci posto più adatto per ripercorrere quello che Giffoni ha fatto in cinquantatré anni di storia e presentare quello che sarà il nostro nuovo progetto per il 2023. Giffoni e la Campania hanno per loro natura un appeal ed una portata internazionale. Insieme alle altre realtà culturali della regione, siamo tutti impegnati per valorizzare il patrimonio dei nostri territori e le potenzialità ancora inespresse delle zone nel quale viviamo e operiamo. Ognuno di noi deve fare la propria parte affinché la Campania – con le sue tante specificità, particolarità ed unicità, possa aspirare ad essere davvero una delle regioni più creative d’Europa”.

La partecipazione al workshop tematico di venerdì 10 febbraio (Stazione Centrale, Sala F7, ore 15) è libera, gratuita ed aperta a tutti unitamente alla mostra sull’artigianato artistico campano allestita nello spazio della Stazione.