Giffoni Valle Piana, furto in un bar del posto: l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno tratto in arresto per furto un indiziato a seguito di perquisizione del veicolo

GIFFONI – In data 17 gennaio i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana (SA) hanno tratto in arrestato E.A., il principale indiziato di furto commesso in un bar del posto.

L’arresto

in quanto trovato in possesso nella sua auto, di arnesi da scasso, oltre a un apparecchio cambia soldi e cinque contenitori di monete (parti di slot machine) con all’interno complessivamente 6.000,00 euro.