Quali sono i giochi online preferiti dagli italiani?

In Italia il gioco d’azzardo online ha subito negli ultimi anni una rapida crescita, in termini di iscritti.

Durante il lockdown, infatti, tantissime persone hanno deciso di iscriversi ad uno dei tantissimi casinò online non solo per svagarsi ma anche, e soprattutto, per provare a vincere ingenti somme di denaro.

I casino online in Italia sono quindi tantissimi e in essi troviamo una moltitudine di giochi, più o meno conosciuti; ma quali sono i giochi preferiti dagli italiani?

SLOT MACHINES

Le slot machines sono sicuramente tra i giochi da casinò più famosi, non sono in Italia ma in tutto il mondo; la loro semplicità e la possibilità di poter vincere grandi jackpot ha da sempre attirato tantissimi giocatori.

La maggior parte dei giocatori italiani decide di iscriversi ad un casinò online proprio per poter giocare con le slots ed è per questo motivo che queste vanno sicuramente considerate il primo gioco da casinò preferito dagli italiani.

LE ROULETTES

Le roulettes sono giochi da casinò abbastanza semplici, anche se richiedono un minimo di arguzia e molta fortuna.

Secondo le stime, subito dopo le slots i giocatori italiani amano scommettere nelle roulettes perché, oltre a non richiedere un grande impegno, permettono di vincere grandi somme.

Un’altra ragione che spinge i giocatori, italiani e non, a scommettere i propri soldi nelle roulettes è sicuramente l’adrenalina che deriva nell’attesa che la pallina si fermi in uno dei tanti numeri presenti; lo stesso effetto adrenalinico che si ottiene quando si gioca alle slots.

BLACKJACK

Sicuramente uno tra i più famosi giochi di carte da casinò che appassiona da sempre migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Il regolamento è abbastanza semplice, bisogna raggiungere il punteggio di 21 o avvicinarsi ad esso il più possibile per poter battere il banco; questo gioco però necessita di un minimo di astuzia, di conoscenza delle regole e delle strategie più efficaci.

SCOMMESSE SPORTIVE

Gli italiani sono sempre stati grandi appassionati di sport, soprattutto del calcio, e per questo motivo tra i giochi da casinò preferiti bisogna annoverare le scommesse sportive.

Moltissimi casinò online mettono a disposizione un’apposita categoria dedicata alle scommesse sportive di ogni genere.

Per quanto concerne questa tipologia di gioco d’azzardo però, occorre conoscere bene il mondo dello sport o per lo meno i regolamenti e le squadre che riguardano lo sport specifico su cui si decide di scommettere.

CONCLUSIONE

Come avrete intuito, i giocatori d’azzardo italiani sono davvero tantissimi ed è anche per questo motivo che molte piattaforme estere permettono agli italiani di potersi iscrivere, giocare ed utilizzare anche l’euro, come tipologia di moneta, per effettuare prelievi e pagamenti.

Cosa aspettate? Scegliete uno tra i tantissimi giochi messi a disposizione ed iniziate a giocare!