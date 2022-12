Giorgia, il suo papà commenta la partecipazione a Sanremo: “Non mi ha risposto al messaggio”

Nella giornata di ieri Amadeus ha annunciato i nomi dei big dell’edizione 2023, la 73esima, del Festival di Sanremo: tra questi, anche Giorgia. Ospite da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Giulio Todrani, il papà della cantante che ha rivelato come ha reagito alla notizia. L’uomo ha dichiarato di averle mandato un messaggio ma non ha ricevuto alcuna risposta: “Non mi ha risposto al messaggio, ha postato su Instagram e a me non ha risposto“. Poi ha aggiunto che è sicuro che sua figlia non si lascerà sopraffare dall’emozione: “Non è emotiva, è una che quando sta sul palco emoziona. L’importante è emozionare“.

Intanto, i cantanti in gara hanno affidato ai social le reazioni che hanno avuto nel sentire il proprio nome nella lista; Giorgia ha twittato: “Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio!”. Non solo: la cantante romana ha anche ammesso che il figlio non la voterà. “A seguire, mio figlio: “Mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito…sò soddisfazioni”, ha scritto ironicamente.

I big in gara saranno: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni. E ancora, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo”.