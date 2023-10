Striscia, Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno

di Antonio Jr. Orrico

Dopo la prima burrasca, è tempo di una seconda durissima conseguenza. Giorgia Meloni ha lasciato il compagno Andrea Giambruno, dopo il servizio andato in onda su Striscia La Notizia ieri sera. L’annuncio è arrivato l’indomani, dopo aver visionato il servizio. Il giornalista è immortalato in atteggiamenti maliziosi con alcune colleghe, con annesse frasi equivoche che hanno avuto una risonanza mediatica davvero forte. Meloni, fino ad ora, non aveva menzionato la questione e non si era mai parlato di una possibile crisi tra lei e il compagno.

Se le immagini del TG satirico siano state o meno fatali è difficile a dirsi, ma sicuramente hanno sollevato un enorme clamore nelle ultime ore. La menzione al fatto che le loro vite si siano separate da tempo lascia intendere che la fine della loro relazione fosse già maturata nel corso delle scorse settimane. Andrea Giambruno e Giorgia Meloni erano, dunque, già in crisi precedentemente rispetto ai servizi di Striscia La Notizia.

Nonostante questo, in estate Meloni aveva difeso il suo compagno quando era stata chiamata ad esporsi pubblicamente sulle affermazioni in diretta di Giambruno relative ad alcuni casi di cronaca. Una difesa che, però, a quanto pare, è risultata fallace e assolutamente inutile, data la risoluzione della vicenda. Giorgia Meloni è madre di Ginevra, avuta proprio con l’ormai ex compagno. I due non si sono mai sposati, la loro relazione era iniziata nel 2013.

La fine, dunque, di tutte le ambiguità riguardanti la vicenda è arrivata ora, con la separazione definitiva tra i due protagonisti.