Nota nel mondo come Earth Day, la Giornata mondiale della Terra è l’evento che mobilita ogni anno un miliardo di persone in tutto il pianeta: scopri di più

Oggi, 22 aprile, è la Giornata mondiale della Terra. L’Earth Day, così come è conosciuto questo evento nel mondo, coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone nel segno della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del nostro pianeta.

La storia della Giornata mondiale della Terra

John McConnell, attivista per la pace, è il primo ad istituire la Giornata mondiale della Terra. Nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’UNESCO a San Francisco, McConnell sottolinea l’importanza di una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. La proposta è accolta con entusiasmo: la prima celebrazione della Giornata della Terra si tiene a San Francisco il 21 marzo 1970.

Un mese dopo, il 22 aprile 1970, la “Giornata della Terra – Earth Day” è interpretata dal senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson come un evento di matrice ecologista. Il primo a dare a questa manifestazione un volto internazionale, però, è Denis Hayes (il primo coordinatore dell’Earth Day). Quest’ultimo, dopo aver coinvolto le città americane, dà vita l’Earth Day Network arrivando a toccare più di 180 nazioni.

Nel 2000 la Giornata mondiale della Terra fonde lo spirito originale della manifestazione e lo slancio internazionale che acquisì in un secondo momento. In quell’anno, internet è il principale strumento di organizzazione. Kelly Evans, il direttore esecutivo, riesce a raggiungere ben 183 paesi. L’ospite ufficiale dell’evento è Leonardo DiCaprio.

Earth Day 2021

Il tema della Giornata Mondiale della Terra 2021 è Restore Our Earth: cioè ripariamo e riabilitiamo il Pianeta (dai danni già provocati). L’intento, quindi, non è solo quello di sensibilizzare in merito alla necessità di limitare l’impatto ambientale ma anche quello di riparare ad un danno che abbiamo già provocato. Le parole chiavi di questa “missione” sono protezione e sostenibilità ambientale. Gli obiettivi comuni, invece, una maggior tutela e salvaguardia del pianeta.