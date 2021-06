Giovanni Ciacci dice addio alla tv: l’annuncio improvviso durante l’ultima puntata di “Ogni Mattina”. Adriana Volpe senza parole

Giovanni Ciacci lascia la tv e ha intenzione di ritirarsi anche dai social per dedicarsi ad una vita più riservata. La decisione, comunicata questa quest’oggi nell’ultima puntata di “Ogni Mattina”, è stata del tutto improvvisa e ha lasciato tutti senza parole. In primis Adriana Volpe, con cui ha collaborato nella conduzione del noto programma mattutino di TV8. La Volpe, come gli altri lavoratori del programma, non sapeva nulla e non si aspettava che il suo collega avrebbe usato una sua battuta per dire addio al mondo dello spettacolo. Come ogni mattina, infatti, Ciacci è stato chiamato a leggere le pagelle ed essendo quella di oggi l’ultima puntata del programma (che l’anno prossimo potrebbe non essere confermato in palinsesto), ha sfruttato le parole “ultime pagelle” per annunciare la sua ultima apparizione.

Ciacci, spiazzando davvero tutti, ha affermato: “Io da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo dieci anni, ho dato tutto quello che dovevo dare. Chiuso, stop. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Nessuno mi crede, sono giorni che lo dico”. Dopo l’annuncio, sembra non essersi meravigliato della reazione della Volpe e pare che nessuno in realtà creda al suo addio definitivo alla televisione.

Poi ha ringraziato per questi anni nello spettacolo, dicendo poco dopo: “Questo lavoro è un inferno! Non lo voglio più fare, io voglio fare altro, coltivare pomodori, patate. […] Non ci ripenso. Cosa farò dopo? Ora sto due mesi in Sicilia, poi due in Egitto, poi vedremo quello che succede. La vita è lunga. Non riuscirai a farmi cambiare idea”. Da queste parole è anche apparso deciso e poco propenso a tornare sui propri passi. Ma chissà se sarà così. Intanto, in chiusura ha avuto un pensiero per tutti i lavoratori in studio, che ha ringraziato uno per uno.