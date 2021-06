Milan e Giroud sempre più vicini. Secondo la Gazzetta dello Sport siamo agli ultimi dettagli ma l’operazione è in dirittura d’arrivo

Il Milan è pronto a mettere le mani su Olivier Giroud. Il fortissimo attaccante francese attualmente in forze al Chelsea potrebbe davvero essere il primo grande botto di mercato per la prossima stagione. Il centravanti potrebbe davvero essere l’attaccante ideale per i rossoneri dato il suo palmares. Vanta infatti ben due coppe europee per club (una Champions League ed un’Europa League) e un Mondiale con la Francia.

Stando a quanto riportato dai maggiori quotidiani sportivi nazionali l’operazione è davvero agli ultimi dettagli. Restano da limare le ultime distanze pressoché minime ma per il francese il Milan è la destinazione più gradita. Nelle idee di Stefano Pioli Giroud sarebbe il partner d’attacco ideale da affiancare a Zlatan Ibrahimovic o, comunque, da alternare con lo svedese.

Stando a quanto riportato dalla Rosea, il Chelsea aveva offerto a Giroud un ghiotto rinnovo contrattuale pari a circa 4,2 milioni di euro. Nelle intenzioni del giocatore, però, il futuro è ben chiaro, ed è rossonero.

Una parte importante della vicenda la sta svolgendo il Decreto Crescita. È bene ricordare che il Milan, infatti, è in procinto di affondare il colpo proprio grazie alla decurtazione offerta dal Decreto.