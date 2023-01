Giuntoli, la frase su Osimhen: “Ora è incedibile”

Victor Osimhen in questo momento è sicuramente l’attaccante più forte in Serie A. Viaggia spedito per il titolo di capocannoniere del campionato con 12 reti segnate nel solo girone d’andata. Il nigeriano ha, però, disputato solo 14 delle prime 18 gare di campionato, dato che mostra ancora di più quanto il suo livello sia ormai elevatissimo. È proprio per questo che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ci ha tenuto a ribadire ai microfoni la sua incedibilità. Le dichiarazioni del dirigente azzurro, rilasciate pochi secondo prima di Napoli-Cremonese, fanno ben sperare i tifosi. Le intenzioni del Napoli sono chiare: i campioni sono incedibili.

Napoli, le parole di Cristiano Giuntoli su Osimhen

“Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano. Osimhen vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi”. Sirigu con la Cremonese è andato in panchina, si parla di uno scambio di prestiti con la Fiorentina con Gollini a Napoli: “Ne stiamo parlando, vediamo. Cheddira? Vediamo…”