Giuntoli uomo mercato: i suoi colpi sono da scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti viaggia spedito sulle ali dell’entusiasmo. Sicuramente gran parte del merito è dell’allenatore toscano, che è stato in grado di ricompattare una squadra allo sbando ed è rinato dalle macerie di un mercato in cui ha visto partire tutti i pezzi più pregiati. È proprio nell’ultima sessione di mercato, però, che il vero protagonista della squadra ha dato il meglio di sé mostrandosi per ciò che è realmente: Cristiano Giuntoli.

I colpi di Cristiano Giuntoli: da Kim a Kvaratskhelia

Kim Min-Jae per Koulibaly

Lo spettacolare successo del Napoli contro la Juventus per 5-1 è manifesto della squadra stellare messa su da Cristiano Giuntoli. Sostituire la colonna portante Koulibaly con un koreano semi sconosciuto era sicuramente un azzardo, ma Kim Min-Jae si è decisamente dimostrato all’altezza, non facendo assolutamente rimpiangere il senegalese e disputando una metà campionato di livello decisamente elevato.

Ndombele per Fabian Ruiz

A centrocampo Ndombele è stato chiamato a rimpiazzare la baby stella Fabian Ruiz, partito alla volta di Parigi per circa 30 milioni di euro. Il francese, dopo un primo periodo di assestamento, ha finalmente trovato il ritmo partita e la condizione che tanto ha fatto innamorare i tifosi e la società del Tottenham (che lo acquistò dall’Olympic Lione per una cifra vicina ai 70 milioni).

Kvaratskhelia per Insigne

La vera stella, però, è sicuramente il talento venuto da lontano Kvicha Kvaratskhelia. Il numero 77, chiamato a fare le veci dello storico capitano Lorenzo Insigne, si è rivelato una utentico fenomeno. I circa 15 milioni spesi dal Napoli per assicurarsene le prestazioni sono ormai un lontano ricordo. Secondo il noto portale online Transfermarkt, la valutazione dell’esterno sinistro ormai si è abbondantemente assestata intorno ai 60 milioni di euro, e la sensazione è che non può far altro che salire.

Primi in classifica: grazie Giuntoli

Basi forti, squadra solida e tanta maturità in panchina. Queste le chiavi per il mix vincente che ha portato il Napoli di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli in vetta alla classifica di Serie A. Il girone d’andata si chiude per gli azzurri a 47 punti, con ben nove lunghezze di distacco dall’inseguitrice Milan. Le altre possono soltanto stare a guardare.