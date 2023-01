Sanremo 2023: i Pooh saranno i superospiti della prima serata

A sei anni di distanza dall’ultimo concerto, i Pooh saliranno sul palco di Sanremo 2023 per omaggiare il loro “amico di sempre”, Stefano D’Orazio, scomparso improvvisamente tre anni fa. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, saranno i superospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, martedì 7 febbraio.

L’annuncio è arrivato questa mattina in diretta nel programma di Fiorello “VivaRai2!” direttamente da Amadeus che ha spiegato che la storica band salirà sul palco di Sanremo 2023 per un motivo ben preciso: i Pooh, infatti, hanno spiegato che hanno deciso di tornare sul palco dell’Ariston perché per loro, quel palco avrà per sempre un’importanza enorme.

Sanremo 1990: il ricordo

L’edizione del 1990 segnò una vera svolta per il Festival: dopo 10 anni di assenza, ritornò l’orchestra e si tentò la formula dei cantanti stranieri abbinati a quelli italiani, che ebbe successo negli anni ’60. A vincere la quarantesima edizione del Festival di Sanremo furono i Pooh con il brano “Uomini Soli“: a seguire, Toto Cutugno con “Gli amori” e Amedeo Minghi e Mietta con l’intramontabile “Vattene amore“.

Durante quell’edizione Mia Martini si aggiudicò per il secondo anno consecutivo il Premio della critica, con la canzone “La nevicata del ’56“.

Sanremo 2023: i superospiti

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi saranno i superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, in programma il prossimo 8 febbraio sul palco dell’Ariston. Nella stessa serata, anche la boy band hip hop statunitense Black Eyed Peas sarà ospite sul palco. Per non perdere nessun aggiornamento, scopri qui tutte le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023.