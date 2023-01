Muore Gina Lollobrigida: aveva 95 anni

È morta all’età di 95 anni Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano famosa in tutto il mondo. Ricordata da tutti anche per aver collaborato coi grandi del cinema come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati.

Non solo dai registi italiani, “la Lollò” è stata diretta da Burt Lancaster, Humphrey Bogart, John Huston, King Vidor. Con lei se ne va una delle ultime stelle del grande Novecento cinematografico. Una carriera ricca di riconoscimenti: sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d’Argento e una stella sulla celebra passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame.

Ultimamente Gina Lollobrigida si era candidata nella lista di Italia Sovrana Popolare, senza però raggiungere il numero di voti necessari a un’elezione in Parlamento. Ha avuto una seconda carriera come fotoreporter, arrivando a intervistare anche Fidel Castro.