Globe Theatre: crolla una scala dopo uno spettacolo per le scuole

Momenti di panico e paura oggi a Villa Borghese, nel centro di Roma, a causa di un incidente che si è verificato nel Globe Theatre. Scopriamo, insieme, cosa è successo.

Globe Theatre: è crollata una scala

Nel Globe Theatre ben dodici persone, tra cui studenti e professori, sarebbero rimasti feriti dopo il crollo di una scala poco dopo il termine di uno spettacolo.

Globe Theatre: da chi sono stati soccorsi gli studenti?

Gli studenti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco. Alcuni sono stati trasportati in ospedale mentre altri, per fortuna, non sarebbero in gravi condizioni.

Le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

“Le persone ricoverate in questo momento sono 12, sette ragazzi e cinque accompagnatori. Non ci sono feriti gravi”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il sopralluogo al Globe Theatre.

Le parole del sindaco di Roma al sindaco di Roseto degli Abruzzi

Coinvolti nell’incidente anche alcuni studenti di Roseto degli Abruzzi. Ecco le parole che il sindaco di Roma ha riservato al primo cittadino Mario Nugnes:

“Bisogna capire cosa è successo perché il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest’estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione. Insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile accerteremo le ragioni del crollo, ma dalle ultime notizie non risultano feriti gravi”, ha detto il sindaco di Roma Gualtieri alla fine di una conferenza in Campidoglio. “Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”, ha aggiunto il sindaco.