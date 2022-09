Sfera Ebbasta, Famoso Tour 2022: 9 date nei palazzetti d’Italia

The King is back! Finalmente in partenza venerdì 23 settembre da Rimini il Famoso Tour di Sfera Ebbasta. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, potrà finalmente portare sul palco Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’EP Italiano realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio per Island.

Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso European Tour e l’Italiano Summer Tour, Sfera Ebbasta potrà finalmente portare le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. Proprio per celebrare la chiusura di questo ritorno, Sfera Ebbasta ha scelto di concludere il cerchio con un’ultima data, la terza a Milano, al Forum di Assago l’11 di ottobre.

“Il Famoso Tour sta per partire ed io sono davvero felice di tornare live in Italia. C’è tanta musica da suonare, non vedo l’ora di salire sul palco.”

Le date del Famoso Tour, prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus, vanno a tracciare un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno show unico e in linea con gli standard mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta. Sarà uno show ispirato ai grandi tour e vanterà la partecipazione di special guest internazionali che hanno collaborato con Sfera come Lous and The Yakuza, Feid, Kaleb Di Masi e tanti altri colleghi italiani che saranno ospiti a sorpresa in alcune date. Questi live saranno un ulteriore passaggio nella carriera dell’Artista, l’ennesimo passo avanti, insieme ad un partner da sempre all’avanguardia come Trident Music, in un percorso che è ben lontano dal considerarsi concluso. Un modo per dire, “non avete ancora visto niente”.

Biglietti disponibili su ticketone.it.

Radio105 è media partner ufficiale del tour.

ZEUS SPORT è sponsor tecnico del tour.

Tappe Famoso Tour

RIMINI RDS STADIUM 23 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

MILANO MEDIOLANUM FORUM 25 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

MILANO MEDIOLANUM FORUM 26 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

ROMA PALAZZO DELLO SPORT 29 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

EBOLI PALASELE 1 OTTOBRE 2022

BOLOGNA UNIPOL ARENA 4 OTTOBRE 2022

FIRENZE MANDELA FORUM 6 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)

TORINO PALA ALPITOUR 9 OTTOBRE 2022

MILANO MEDIOLANUM FORUM 11 OTTOBRE 2022