Golden Globes 2023: ecco tutti i vincitori

Il Golden Globe (Golden Globe Award) è un premio statunitense riconosciuto annualmente ai migliori film e programmi televisivi della stagione. Scopriamo , insieme, la classifica dei vincitori di tutte le categorie del Golden Globe 2023.

Cinema

Migliore film drammatico

VINCE: The Fabelmans

Elvis

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore film commedia o musicale

VINCE: Gli spiriti dell’isola

Babylon

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: Knives Out

Triangle of Sadness

Migliore regista

VINCE: Steven Spielberg, The Fabelmans

James Cameron – Avatar: La via dell’acqua

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Migliore attore in un film drammatico

VINCE: Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

Migliore attrice in un film drammatico

VINCE: Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – The Fabelmans

Migliore attrice in un film commedia o musicale

VINCE: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Lesley Manville – La signora Harris va a Parigi

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – The Menu

Emma Thompson – Il piacere è tutto mio

Migliore attore in un film commedia o musicale

VINCE: Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion: Knives Out

Adam Driver – Rumore bianco

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Ralph Fiennes – The Menu

Migliore attore non protagonista

VINCE: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Brad Pitt – Babylon

Eddie Redmayne – The Good Nurse

Migliore attrice non protagonista

VINCE: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon – Triangle of Sadness

Carey Mulligan – Anche io

Migliore sceneggiatura

VINCE: Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Todd Field – Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Sarah Polley – Women Talking

Steven Spielberg, Tony Kushner – The Fabelmans

Migliore colonna sonora originale

VINCE: Justin Hurwitz, Babylon

Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola

Alexandre Desplat – Pinocchio di Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir – Women Talking

John Williams – The Fabelmans

Migliore canzone originale

VINCE: “Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR) –

“Carolina” da La ragazza della palude – Taylor Swift

“Ciao Papa” da Pinocchio di Guillermo del Toro – Roeben Katz, Guillermo del Toro

“Hold My Hand” da Top Gun: Maverick – Lady Gaga, BloodPop

“Lift Me Up” da Black Panther: Wakanda Forever – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

Migliore film straniero

VINCE: Argentina, 1985 (Argentina)

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

La donna del mistero

Migliore film d’animazione

VINCE: Pinocchio di Guillermo del Toro

Inu-ō

Marcel the Shell With Shoes On

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Red

Televisione

Migliore serie drammatica

VINCE: House of the Dragon

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Scissione

Migliore attore in una serie drammatica

VINCE: Kevin Costner, Yellowstone

Jeff Bridges – The Old Man

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Scissione

Migliore attrice in una serie drammatica

VINCE: Zendaya – Euphoria

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Migliore serie commedia o musicale

VINCE: Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mercoledì

Migliore attore in una serie commedia o musicale

VINCE: Jeremy Allen White, The Bear

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Migliore attore non protagonista in una serie

VINCE: Tyler James Williams, Abbott Elementary

John Lithgow – The Old Man

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Scissione

Henry Winkler – Barry

Migliore attrice non protagonista in una serie

VINCE: Julia Garner, Ozark

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Migliore mini-serie o film per la televisione

VINCE: The White Lotus

Black Bird

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

The Dropout

Pam & Tommy

Migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione

VINCE: Amanda Seyfried, The Dropout

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Lily James – Pam & Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Migliore attore in una mini-serie o film per la televisione

VINCE: Evan Peters, Dahmer — Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth – The Staircase – Una morte sospetta

Andrew Garfield – In nome del cielo

Sebastian Stan – Pam & Tommy

Migliore attrice non protagonista in una mini-serie o film per la televisione

VINCE: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones – In nome del cielo

Niecy Nash – Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza – The White Lotus

Migliore attore non protagonista in una mini-serie o film per la televisione

VINCE: Paul Walter Hauser, Black Bird