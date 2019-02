Dal prossimo 31 Maggio, Good Omens sarà disponibile sul catalogo Prime Video. Per l’occasione, è stato rilasciato anche un opening

Neil Gaiman consolida ulteriormente il suo sodalizio con Prime Video. Il servizio streaming, infatti, ha annunciato ai TCA che l’attesissima serie Prime Original Good Omens sarà disponibile dal prossimo 31 Maggio. Al panel erano presenti, oltre a Gaiman, il produttore esecutivo e regista Douglas Mackinnon, e i protagonisti della serie Michael Sheen (Masters Of Sex) e David Tennant (Doctor Who).

Good Omens parlerà di un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra. Questi ultimi sono costretti a creare un’inaspettata alleanza per fermare l’Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l’Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all’Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un’avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi.

Oltre ai due attori, nel cast della serie vi saranno anche Jon Hamm (Mad Men), Frances McDormand (Tre Manifesti A Ebbing), Nick Offerman (7 Sconosciuti A El Royale), Jack Whitehall (Bad Education), Miranda Richardson (Il Mistero Di Sleepy Hollow), Adria Arjona (True Detective), Michael McKean (Better Call Saul), Anna Maxwell Martin (The Frankenstein Chronicles) e Mireille Enos (World War Z).