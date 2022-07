Governo, Draghi annuncerà domani le dimissioni

Il premier annuncerà domani mattina alla Camera le sue dimissioni. Draghi da domani non sarà più il primo ministro

Una baraonda. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a partire da domani, non sarà più il primo ministro. Il premier annuncerà domattina, nell’Aula della Camera, all’inizio della discussione generale convocata alle 9, le sue dimissioni. Non è bastata la fiducia incassata in Senato, arrivata con soli 95 voti favorevoli (ovvero il risultato più basso di questa legislatura). Al Movimento 5 Stelle si sono aggiunte Lega e Forza Italia, che non hanno votato.

I senatori di Giuseppe Conte hanno garantito il numero minimo legale restando in Aula, come “presenti non votanti”. A questo punto la stessa presidente Elisabetta Casellati ha annunciato la buona riuscita del voto. Alla fine, i presenti sono risultati 192, 133 i votanti, mentre il tetto per la maggioranza è stato pari a 67.

Draghi ha dichiarato, replicando al Senato: “Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del Governo con lealtà e partecipazione. Vorrei aggiungere una cosa a proposito di alcune parole che avrebbero messo addirittura in discussione la natura della nostra democrazia, come se non fosse parlamentare, mentre lo è. Io la rispetto e mi riconosco.“

L’ex premier ha poi proseguito: “Il problema sono i meccanismi di cessione del Superbonus. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento? C’è una proposta che non veda l’imposizione, il diktat del Governo sul contratto di lavoro.“

Domani potrebbe esserci già la salita al Quirinale.