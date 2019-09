Affidabilità e strategie di gara affondano la Ferrari nel Gran Premio di Russia. Trionfa Hamilton, sempre più leader del Mondiale piloti

Delusione Ferrari a Sochi. Partite favorite per una doppietta grazie ad un weekend stellare, le due rosse chiudono il Gran Premio di Russia nel peggiore dei modi, con un terzo posto per Leclerc e un ritiro per Vettel causa motore. Trionfo invece per le Mercedes che portano a casa una clamorosa doppietta con la vittoria del solito cannibale Lewis Hamilton.

La Gara

Straordinaria partenza di Vettel che supera Hamilton e Leclerc ed esce da curva 1 come leader della gara. Il poleman fa gioco di squadra concedendo la scia al tedesco per proteggere l’1-2 Ferrari dall’attacco dell’inglese. Dal muretto arriva subito l’ordine a Vettel di ridare la posizione a Leclerc ma il 4 volte campione del mondo si rifiuta, andando anzi ad aumentare il suo vantaggio sul compagno di squadra a suon di giri veloci.

Il cambio di posizioni arriva solo al momento dei pit-stop, con Leclerc che si riprende la vetta della gara con il più tipico degli under-cut. Nel primo giro dopo il suo cambio gomme, colpo di scena per Vettel che è costretto a ritirarsi per un problema alla parte ibrida del motore. Grazie alla conseguente safety car, Hamilton e Bottas superano Leclerc, complice anche un altro errore di valutazione al muretto della rossa.

Con le gomme soft il divario Mercedes-Ferrari diventa nullo e per Leclerc diventa molto difficile tentare un attacco alle frecce d’argento. Il monegasco prova in tutti i modi a evitare la doppietta Mercedes ma la pista di Sochi non è favorevole per i sorpassi ed è costretto così ad accontentarsi di salire sul gradino più basso del podio. Grande occasione persa per la scuderia di Maranello, tradita dall’affidabilità del motore e da strategie molto discutibili.

