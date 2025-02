Grand Prix Kinder Joy of Moving di fioretto a squadre – La scherma al PalaUnisa di Baronissi: 308 Under 14 in gara nel weekend organizzato dal Club Scherma Salerno

di Redazione ZON

BARONISSI – Sarà Baronissi, presso il Palazzetto dello Sport dell’Università degli Studi di Salerno, a ospitare il Grand Prix Kinder Joy di fioretto a squadre. Saranno 308 i fiorettisti Under 14 in pedana sabato 1 e domenica 2 marzo nella struttura che fu location di tanti successi della scherma azzurra alle Universiadi 2019, con organizzazione affidata all’esperienza del Club Scherma Salerno.

La due giorni di assalti sarà aperta dalla competizione Maschietti/Giovanissimi, al via alle ore 9, mentre alle 12 scatterà la prova Ragazze/Allieve.

Due anche le gare domenicali: si parte con i Ragazzi/Allievi alle ore 9, il weekend di Baronissi si chiuderà poi con le Bambine/Giovanissime che inizieranno alle ore 9.

Organizzazione come detto a cura del Club Scherma Salerno presieduto da Valerio Apolito, grazie alla disponibilità del Rettore dell’Università, Vincenzo Loia, e del Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, da sempre vicini all’attività schermistica che da ormai due decenni è di casa nel campus di medicina dell’ateneo salernitano.

Grande attesa ovviamente anche per i giovani fiorettisti del Club Scherma Salerno, guidati dal maestro Marco Autuori, che proveranno a strappare risultati importanti sulle pedane di casa.

Il fioretto al PalaUnisa e in contemporanea la sciabola a Pescara concluderanno il trittico del Grand Prix Kinder Joy a squadre, aperto lo scorso fine settimana dalla spada a Bolzano. Tre appuntamenti speciali per il circuito del Gran Premio Giovanissimi, nelle gare che esaltano lo spirito di gruppo, avvicinando da subito il settore Under 14 al concetto di essere squadra.

