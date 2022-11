Grande Fratello Vip 7: chi sono i sei nuovi concorrenti

Nel corso della puntata in onda domani sera in prime-time su Canale 5, nella Casa del Grande Fratello Vip 7 entreranno sei nuovi concorrenti. Si tratta, innanzitutto (come anticipato due giorni fa da Davide Maggio), dell’ex tronista Luca Onestini e di Edoardo Tavassi già concorrente, insieme all’esplosiva sorella Guendalina che al GF ha partecipato nel 2011, dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ancora, è TvBlog a svelare i nomi degli ultimi quattro vipponi che varcheranno la porta rossa domani sera, a mettere pepe nelle dinamiche già infuocate del GFVIP7 che dovrebbe andare in onda fino ad Aprile 2023 ci penseranno anche : Micol Incorvaia (sorella di Clizia Incorvaia ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che nella Casa sta vivendo una complicità da montagne russe con Antonella Fiordelisi), la showgirl Sarah Altobello, Oriana Marzoli (influencer e modella spagnola, ex fidanzata di Ivan Gonzalez) e Luciano Punzo.

Quest’ultimo ha fatto coppia con Gennaro Lilio a Pechino Express nel 2019, prendendo poi parte all’ultima edizione di Temptation Island Vip andata in onda nell’estate del 2021. Qui ha conosciuto Manuela Carriero, con la quale spentisi i riflettori ha intrapreso una relazione, oggi giunta al capolinea. Punzo, modello e influencer napoletano, ha già una figlia, Eva nata da una precedente relazione. In una recente intervista al settimanale Tutto, dicendosi aperto ad una esperienza nella Casa più spiata di Cinecittà, dichiarava: “Se dovessi mai partecipare al Grande Fratello Vip, non farei nulla che possa non rendere orgogliosa mia figlia“